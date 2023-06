Cagliari-Bari, le probabili formazioni: Lapadula c’è, torna Mazzotta dal 1′

E' tutto pronto per la finale d'andata dei playoff di Serie B. In palio l'ultimo pass per la Serie A dopo le promozioni di Frosinone e Genoa. Alle ore 20:30, all'Unipol Domus, il Cagliari ospiterà il Bari di Michele Mignani. Il match di ritorno andrà in scena, invece, domenica sera fra le mura dello Stadio "San Nicola". In finalissima, in caso di parità, trionferà la squadra meglio classificata al termine della regular season, senza supplementari o calci di rigore, ovvero il Bari.