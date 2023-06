Cagliari-Bari 1-1: Lapadula illude Ranieri. Sbaglia Cheddira, pareggia Antenucci!

Allo stadio 'Unipol Domus' è andato di scena il match valido per l'andata delle finali dei playoff di Serie B, tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Bari del tecnico Michele Mignani. Sfida terminata 1-1 che vale il favore dei pronostici ai pugliesi in vista della gara di ritorno, in programma al 'San Nicola' la prossima domenica undici giugno.