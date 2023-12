Brescia-Sampdoria, Maran: “Arrabbiato per il gol preso. Tutti vogliono migliorarsi”

"Sono molto arrabbiato per il gol preso, non torno sul 3-0 che mi ha esonerato. E’ stata una partita in cui non abbiamo corso rischi e abbiamo dominato. Mi sarebbe piaciuto vincere senza incassare il gol. E’ un ulteriore obiettivo che ci mettiamo in testa. Molti giocatori hanno avuto una serie di problemi, ma hanno sempre risposto alla grande. E’ la prima cosa che avevo chiesto: volevo un segnale e siamo stati bravi. Ho una squadra con tante caratteristiche: voglio mettere i giocatori il più a loro agio possibile. Dobbiamo esaltare i nostri punti di forza: l’identità è chiara. Io non faccio raffronto con i giocatori rispetto a quando non c’ero: Galazzi è un giocatore che ha determinate caratteristiche che si sposano nel ruolo in cui lo metto. Deve ovviamente trovare continuità nelle prestazioni. Così come Borrelli: ha la testa per farlo. Tutti hanno voglia di migliorarsi. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni già forti di tre gol. Giocavamo nell’area avversaria: questa è la mentalità che deve crescere".