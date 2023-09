Brescia, Gastaldello: “Visto lo spirito giusto, ma dobbiamo ancora migliorare”

“Sono soddisfatto perché secondo me abbiamo giocato contro una squadra di valore. Prima della gara avevo detto ai miei ragazzi che sarebbe stata la partita più difficile della settimana: avevamo visto lo Spezia e, anche se veniva da quattro sconfitte, avevamo notato la loro intensità, la loro aggressività e la loro qualità in tutti i reparti. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile: avremmo potuto far meglio con il pallone e da quel punto di vista non sono stato contento, perché siamo stati troppo frettolosi nella sua gestione. Quando l’abbiamo fatto nel primo tempo siamo anche riusciti a tener lo Spezia nella sua metà campo, ma ci siamo riusciti per poco. Queste sono situazioni da migliorare; mi è comunque piaciuto lo spirito, ma a livello di gioco c’è ancora ampio margine di crescita“.