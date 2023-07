Brescia, Castagnini: “Risorgiamo dopo le batoste. Anno scorso togliamolo dalla testa”

Il direttore sportivo del Brescia, con un passato recente a Palermo, getta le basi per la prossima stagione delle rondinelle in Serie B.

Renbzo Castagnini, attuale direttore sportivo del Brescia, in attesa della conferma in dirittura d'arrivo della partecipazione al prossimo campionato di Serie B delle "rondinelle", ha rilasciato un'intervista ai microfoni di bresciaingol.com. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni:

"Per me Brescia è il massimo che potevo ottenere in questo momento. Appena sono stato chiamato ho detto si. Qui ho vissuto due anni e mezzo dove sono stato bene ed è il posto che sento più vicino a me. Sono contento, orgoglioso e motivato di poter aiutare la società, l’allenatore e i giocatori. Metterò tutto me stesso per fare un buon lavoro”