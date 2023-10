Brescia-Bari, Marino: “Assolutamente soddisfatto. Abbiamo meritato la vittoria”

“Abbiamo sofferto nel primo tempo e non ho avuto modo di cambiare lo schieramento in funzione del nuovo modulo con il quale il Brescia è sceso in campo. Potevamo pareggiare già nel primo tempo, nel secondo ho chiesto ai ragazzi di aggredire e hanno fatto una prestazione che può aiutare sotto il punto di vista del Brescia. Nella ripresa con Ricci e Dorval andavamo ad attaccare alti i terzini per non farli ragionare, la ricerca dello spazio è importante perché abbiamo attaccanti veloci e tecnici, in grado di fare del male alle difese avversarie. Preparare una partita in un modo e trovarsi ad affrontare qualcosa di diverso da quanto ci si aspettava ci ha portati a sbagliare qualcosa, abbiamo però trovato l’assetto giusto e abbiamo giocato con personalità e intelligenza. Dobbiamo gestire la palla e dare poche opportunità nella nostra metà campo. Negli spogliatoi ci siamo riorganizzati, abbiamo parlato con più calma e ci siamo organizzati al meglio. Sibilli era nervoso come lo eravamo tutti, quando ha iniziato a giocare nella sua posizione naturale ha dato il meglio. Dorval ha giocato a tutta fascia, bravo in copertura e si è fatto ben vedere in avanti. Ho rinunciato a due cambi per toccare il meno possibile, ho preferito arrivare alla fine con gli stessi ragazzi perché comunque hanno mostrato di sapercela fare. Posso dirmi assolutamente soddisfatto. Morachioli ha un passo diverso rispetto ad Aramu, ci serviva qualcuno che sapesse mettere in difficoltà gli avversari in velocità. Possiamo giocare in diversi modi, la cosa importante per me è la mentalità, mi interessa vincere le partite a prescindere da schieramenti e interpreti. Rispetto alla scorsa partita abbiamo giocato meglio, abbiamo meritato di vincere. Il Bari deve pensare a migliorarsi settimana per settimana, dobbiamo essere più sereni ed oggi l voglia di vincere ha fatto la differenza”.