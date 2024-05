Bari, senti Ventura: “A Terni senza timori. Sibilli? Mi aspetto faccia la differenza”

E' tutto pronto per la sfida di domani sera al Liberati che vedrà Ternana e Bari affrontarsi in un match che decreterà chi rimarrà in Serie B. In virtù del risultato dell'andata, i padroni di casa avranno due risultati su tre per mantenere la categoria, forte del miglior piazzamento in classifica in campionato. Ad analizzare la situazione dei biancorossi ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno è l'ex tecnico del Bari Giampiero Ventura.