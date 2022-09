Bari, Mignani: “Brescia tosto, ma gara aperta. Ce la giocheremo”

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale torna il campionato di Serie B. Ad attendere il Bari ci sarà il Brescia, che i galletti affronteranno nella sfida valida per la settima giornata di campionato in programma domani pomeriggio al...

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale torna il campionato di Serie B. Ad attendere il Bari ci sarà il Brescia, che i galletti affronteranno nella sfida valida per la settima giornata di campionato in programma domani pomeriggio al "San Nicola". Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico Michele Mignani ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra.

"Il campionato è appena iniziato. La classifica in questo momento non va guardata. Si affrontano due squadre che sono partite bene. Loro stanno bene sotto tutti gli aspetti. Sarà una partita aperta tra due squadre spensierate che vorranno vincere la partita. Noi ragioniamo di partita in partita. Veniamo da due settimane dove abbiamo recuperato le energie. Non sarà determinante, il campionato deve entrare ancora nel vivo".

Un pensiero su Clotet e il gioco del Brescia: "Mi incuriosisce questa sfida tra di noi. È un allenatore che apprezzo e stimo, l'ho seguito in passato. È una squadra che ha delle somiglianze alla nostra. Giocano a quattro dietro, tre centrocampisti e tre attaccanti. Stanno facendo un buon calcio con giovani di valori, ma noi abbiamo bisogno di fare punti. Entrambe non sono state pronosticate per stare nei quartieri alti della classifica. Noi giochiamo sempre per vincere. Proviamo ad infrangere il tabù casalingo".