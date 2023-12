Bari, Marino: “Amareggiati per il risultato, perso due punti a due minuti dalla fine”

“C’è l’amarezza del risultato, un peccato perdere due punti a due minuti dalla fine. Abbiamo fatto anche oggi una buona gara, ho visto una crescita dopo La Spezia anche se continuiamo a commettere ingenuità in uscita. Soprattutto nel finale, se si butta via qualche pallone non succede niente; a volte non lo facciamo, ogni tanto si paga. Un dispiacere enorme, perché anche oggi c’è stata una prestazione buona. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi è venuta fuori la Samp ma il nostro portiere parate importanti non ne ha fatte, anche con la loro supremazia. Abbiamo rischiato qualcosa su dei tiri da fuori di Esposito, però credo che complessivamente la squadra abbia retto bene. Ci siamo difesi bene, poi c’è stata la giocata di Menez: quando una squadra ha più opportunità di verticalizzare i miglioramenti arriveranno. Sono deluso solo per i due punti persi. È vero che siamo andati ad un passo dalla vittoria, ma contro la Sampdoria non è mai facile. Vorrei ricordare a tutti che abbiamo dovuto adattare Matino come esterno destro visto che Dorval non era in condizione di giocare e Pucino, il suo sostituto, era a casa con l’influenza. Nelle settimane precedenti si è fatto male Diaw, che ha le caratteristiche giuste per agire in coppia con Sibilli. La mia idea era partire con il 4-3-3 e lavorare su questo modulo, ma quando si infortuna Maiello che è l’unico regista e perdi una mezzala con le peculiarità di Koustoupias diventa complicato e bisogna adattarsi. Il mercato non sarà condizionato dagli schemi: se c’è la possibilità di prendere due punte centrali starà a me agire di conseguenza per permettere al Bari di rendere al massimo".