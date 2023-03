Bari-Frosinone, Grosso: “Mancato guizzo finale. In Puglia passato un bell’anno ma…”

Bari e Frosinone si sono divise la posta in palio nella partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. Poche chance pericolose da entrambe le parti, le difese la fanno da protagoniste per lo 0-0 finale che serve agli ospiti per staccarsi di dodici punti da entrambe le squadre in seconda posizione, ovvero Genoa e lo stesso Bari. Al seguito del pari a reti bianche è intervenuto il tecnico ciociaro Fabio Grosso, ex biancorosso, in conferenza stampa: