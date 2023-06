Bari-Cagliari, chi andrà in Serie A? Combinazioni e regolamento finale playoff

Novanta minuti per cercare un posto in Serie A . L'unico messo a disposizione nei playoff dopo le promozioni dirette centrate da Frosinone e Genoa . Alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola", Bari e Cagliari si sfideranno nell'ultimo atto dei playoff di Serie B . Si riparte dall'1-1 maturato in occasione del match d'andata, disputato lo scorso giovedì all'Unipol Domus, alla luce delle reti messe a segno nel primo tempo dal solito Gianluca Lapadula e al minuto 96, in extremis, da Mirco Antenucci dal dischetto.

"Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito - ha dichiarato un emozionato Michele Mignani alla vigilia della finale, in sede di conferenza stampa -. Abbiamo lavorato duramente e ora dobbiamo concentrarci sull'ultima partita, la più difficile, che determinerà il risultato finale. Ci giochiamo una stagione in novanta minuti. Dobbiamo dare il massimo per non avere rimpianti"."Dobbiamo essere pronti a giocarcela, dovevamo vincere una gara e non ci siamo riusciti in casa - le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in vista della gara -. Sappiamo cosa ci aspetta a Bari, loro conoscono noi e dobbiamo vincere per la promozione".