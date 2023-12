Bari, Benali: “Bei risultati in questo weekend. Classifica corta, serve continuità”

"È stato un weekend bello per i risultati. Sicuramente non abbiamo risolto tutti i problemi, ma è una vittoria che ci serviva tanto. Giocare a Bari è uno stimolo in più. Vedere uno stadio così grande con una curva sempre piena, anche fuori casa, è solo un grande stimolo. Non è una questione di paura, siamo in difficoltà dal punto di vista dei risultati e questo condiziona le nostre prestazioni. Differenze tra primo e secondo tempo? Il mister ci ha parlato e ci ha spiegato che eravamo da cambiare tutti. È stato un primo tempo inaccettabile, avevamo un atteggiamento negativo, soprattutto avendo in più. Questo ci ha svegliato, ci ha dato una scossa e poi si è vista la differenza nel secondo tempo. Credo che in Serie B la continuità di risultato sia l’aspetto più fondamentale. La classifica è corta, cercheremo di chiudere il girone d’andata come si deve e ripartire bene. Sono contento di essere in campo. Siamo in 25 e possiamo giocare solo in 11. Io sono sempre a disposizione, mi fa piacere avere continuità. Che gioco mediano o mezz’ala non mi cambia niente. Io sono in scadenza, non è bello. Faccio di tutto per meritarmi un rinnovo. Il gol? Mi farebbe piacere, ma in questo momento penso più al risultato e alla prestazione. Di Cesare? Ci ho giocato 10 anni fa insieme a Brescia. Gli dico che sembra stia meglio ora che prima. Col Sudtirol ha fatto un gol incredibile da attaccante vero. Ce lo godiamo, io lo guardo sempre e lo prendo come esempio".