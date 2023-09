Ascoli, Viali: “Sconfitta che fa male, giocato alla pari contro una squadra forte”

0-1: questo il risultato della sfida tra Ascoli e Palermo , andata in scena questo pomeriggio allo stadio "De Duca". A decidere la rete di Mancuso al 92esimo, che regala ai rosanero il secondo successo in trasferta in questo campionato e 10 punti in classifica. Una gara analizzata al triplice fischio dal tecnico bianconero, William Viali, intervenuto in conferenza stampa.

"Questa è una sconfitta che fa ancora più male perché purtroppo c'è stata questa brutta partenza che ha caratterizzato l'attuale classifica. Abbiamo giocato ad armi pari contro una squadra forte. I ragazzi sono stati coraggiosi, il gol negli ultimi minuti è stata veramente una mazzata. Il Palermo nella ripresa era sceso e sembrava che la partita l'avessimo in mano. La classifica non ci piace, non è giusta per quello che sta esprimendo la squadra. Resto focalizzato nel percorso, la squadra è cambiata. Oggi faccio fatica a trovare errori. Forse quello più grave è stato perdere la palla in contropiede nel finale di una partita. Ciò dimostra che la squadra crede in quello che fa, ma è necessario fare un salto di qualità, anche dal punto di vista della mentalità. Finché la partita resta nello spartito siamo bravi, ma dobbiamo esserlo anche quando le cose cambiano improvvisamente. Questo cammino iniziato con handicap non può essere pulito in due partite. Grande merito al pubblico di Ascoli che nonostante la sconfitta ci ha applaudito dopo aver dato tutto".