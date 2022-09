Ascoli-Parma, Pecchia: “Vista voglia di soffrire. Mio gruppo in evoluzione”

L'Ascoli viene sconfitto 3-1 dal Parma allo stadio "Del Duca" nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Crociati in vantaggio di due reti dopo appena 18 minuti grazie ai gol di Tutino ed Inglese. A metà secondo tempo è Man a calare il tris. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico gialloblù Fabio Pecchia, intervenuto in conferenza stampa.