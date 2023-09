Verona-Atalanta, Gasperini: “Dovevamo avere più coraggio. Koopmeiners e Holm…”

SECONDO TEMPO - "Dovevamo avere più coraggio nel gioco. C'erano le condizioni per fare bene, avevamo la possibilità di segnare ancora e quando ci abbiamo provato siamo stati pericolosi"

SINGOLI - "Holm e Hateboer non giocavano da tanto tempo. Speriamo di poter migliorare il loro rendimento. Ruggeri sta facendo bene, forse il più continuo insieme a Zappacosta. E' un ragazzo giovane che ci sta dando una mano"

KOOPMEINERS - "Giocava come centrale di difesa, ha un calcio importante, un bel lancio lungo e preciso. Utilizzava molto questo tipo di gioco. Ho pensato che fosse un giocatore di un dinamismo incredibile, è duttile perchè può giocare in più ruoli. Sta trovando la via del gol con buona continuità. E' anche difficile da marcare, è bravo e già ce l'avevano chiesto la scorsa estate".