Udinese, Pereyra oggetto di interesse: sull’argentino forte pressing del River Plate

L'Udinese dopo un inizio complicato in campionato sta risalendo la china. Dopo il cambio in panchina con il ritorno di Cioffi in Friuli, la squadra ha un'identità di gioco ben definita. Stesso modulo di Sottil ma interpretazione totalmente diversa. Gli esterni sono adesso fondamentali e molto duttili per attaccare sulle fasce. Tra i giocatori che stanno beneficiando del cambio della guida tecnica c'è sicuramente Roberto Pereyra. Il fantasista argentino tornato in bianconeri a settembre inoltrato dopo una lunga telenovela estiva, ha mostrato di che pasta è fatto e delle sue qualità. Il Tucu argentino ha firmato col club della famiglia Pozzo un contratto valido fino al 30 giugno 2024 e per gennaio, nonostante qualche sondaggio, la società friulana non ha alcuna intenzione di privarsi di lui vista anche la delicata situazione in classifica.