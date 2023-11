Torino-Sassuolo 2-1: Sanabria-Vlasic, esulta Juric. Dionisi non vince da cinque turni

Termina l'ultimo match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A tra Torino e Sassuolo. All' 2' Vojvoda schiaccia di testa e Consigli para. Passano tre minuti e i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Sanabria che dopo uno scambio con Tameze deposita in rete. Nono minuto e Ricci subisce un infortunio venendo sostituito da Vlasic. All' 18' Thorstvedt su assist di Berardi pareggia i conti. Granata che crescono dopo il pareggio e in successione con Buongiorno, Bellanova, Zapata e il neo entrato Vlasic impensieriscono la retroguardia neroverde senza riuscire a riportarsi in vantaggio. Al 44' altro cambio forzato per Juric con Rodriguez che deve fare posto a Zima. Ricomincia la ripresa con un cambio per Dionisi che sostituisce Bajrami inserendo Racic. Al 54' ammonizione per l'attaccante paraguaiano. Al 66' colpisce il palo Lauriente. Due minuti e il Torino ripassa in vantaggio grazie al fantasista croato su un altro assist di Tameze. Match che termina senza particolari sussulti. Con questo successo Juric ottiene la seconda vittoria di file.