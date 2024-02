Torino-Salernitana, Inzaghi: “Grazie a Boateng. Dia il nostro bomber. Su Manolas…”

Pareggio a reti bianche allo Stadio Olimpico Grande Torino. La Salernitana conquista un punto che di fatto interrompe la striscia negativa di risultati della formazione campana, cresciuta comunque a livello di intensità come dimostrato nell'ultimo match perso di misura contro la Roma. Esordio positivo in Serie A da parte di Jerome Boateng, ex stella del Bayern Monaco. Queste le dichiarazioni in sala stampa nel post partita del tecnico ospite, Filippo Inzaghi:

"La nostra partita doveva essere brutta, avevamo poche alternative. Il Toro è forte, ma ha fatto così per merito nostro. Siamo stati straordinari. Boateng non giocava da nove mesi, Pasalidis è arrivato l'altro ieri...Siamo stati bravi, abbiamo sofferto pochissimo. Speravo di non prendere gol, ho cercato di dare compattezza e deve essere una grande ripartenza. Boateng lo ringrazierò a vita. Perdendo Gyomber, Fazio e Pirola era difficile venire qui senza subire reti. Ma nella prossima dovremo vincere per forza. Dopo Verona ci è successo di tutto...Abbiamo perso partite immeritatamente, sono venuti a mancarci difensori. Oggi avevo chiesto di non prendere gol: ci sono momenti in cui perdi con due tiri in porta, ora serviva fiducia di non subire e abbiamo preso solo un tiro in porta. Davanti possiamo fare di più, non siamo stati belli come nell'ultimo periodo. Siamo stati bravi, ma già da venerdì in attacco dovremo creare di più"