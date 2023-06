Torino-Inter 0-1: Brozovic archivia il campionato di Inzaghi. Juric ko all’Olimpico

Termina 0-0 il match valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A tra il Torino di Juric e l'Inter di Inzaghi

La squadra di Inzaghi, attesa dalla finale di Champions League contro il Manchester City, chiude il campionato con la vittoria per 1-0 in casa del Torino. Dopo la mezz'ora Lukaku va vicino al gol che trova, invece, al 37' Brozovic. Nella ripresa Gagliardini manca il bis, dall'altra parte Karamoh spaventa Handanovic e il neo-entrato Cordaz salva su Sanabria. Nel finale palo di Dzeko, mentre Pellegri e Sanabria si divorano il pari. Per i granata sfuma l'obiettivo 8° posto. L’Inter da adesso sarà proiettata con la mente ad Istanbul.