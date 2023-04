Spezia-Salernitana, Sousa diretto: “Fatto poco per vincere? Prendo io le decisioni”

"Fatto poco per vincerla? Non dobbiamo prendercela con i giocatori, sono io che prendo le decisioni. Quando ho pensato alla squadra, sapendo anche di perdere pressione alta, ho voluto avere due giocatori con più palleggio come Bohinen e Maggiore, ma non abbiamo avuto successo. Non prendiamocela con Pirola ma con tutti, anche con me stesso. Nel primo tempo ci credevamo, abbiamo lavorato, l'imprecisione non ci ha fatto calciare. Nel secondo tempo, dopo il gol, non ci siamo presi più la responsabilità per dare continuità al gioco. Il nostro livello è superiore a quanto presentato, non siamo usciti bene ma abbiamo preso un punto. L'atteggiamento è buono, è presente, penso che nessuna squadra che lotti per la salvezza abbia avuto cinque partite in fila con punti come noi. Questo ci dà continuità e consapevolezza, ma siamo meglio di quanto fatto vedere oggi. La prestazione della settimana era buonissima, ma oggi non siamo stati al nostro meglio, anche se abbiamo preso un punto e ci fa felici. Colpe? Le stesse degli altri. Io prendo le decisioni. Durante la partita pensavo servisse più palleggio e ho messo due giocatori che me lo dessero, ma non è andata. Per questo me la prendo con me".