Serie A, Napoli-Spezia: le formazioni ufficiali del match del “Maradona”

Le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Spezia in programma alle 15:00

E' tutto pronto al "Maradona" dove, questo pomeriggio, andrà in scena il primo dei tre anticipi della sesta giornata di Serie A. Napoli e Spezia scenderanno in campo alle ore 15.00 per affrontarsi, dopo i rispettivi impegni contro Lazio e Bologna dello scorso week-end.