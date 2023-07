Serie A, ecco calendario completo 2023/2024: Inter-Milan alla 3°, Napoli-Juventus…

Si delinea il calendario del prossimo campionato di Serie A. Festività natalizie amare per la Roma che dovrà affrontare Juventus e Napoli.

La stagione 2023-24 della Serie A si apre con l'evento di compilazione dei calendari, in programma mercoledì 5 luglio. Confermata la novità della scorsa stagione: il calendario del girone di ritorno non sarà lo stesso - a specchio, a campi invertiti - del girone di andata, l'ordine delle partite sarà diverso. Per distribuire meglio le sfide di cartello durante l'anno senza il vincolo di ripetere l'ordine dell'altro girone.