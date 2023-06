Serie A, 38ª giornata: ok Juventus, Milan e Roma. Sarà spareggio tra Spezia e Verona

E' terminata la Serie A 2022/2023, con la fine della trentottesima giornata, che ha sancito i suoi definitivi verdetti: Spezia salvo, Verona in B e in Europa League ci andranno Juventus e Atalanta. Conference per la Roma

La squadra di Massimiliano Allegri disputa una buona gara alla 'Dacia Arena' e vince 0-1 grazie al secondo gol in campionato consecutivo di Federico Chiesa. Successo che comunque non basta ai bianconeri per scavalcare le contendenti, quindi sarà Conference League l'anno prossimo per la 'Vecchia Signora'. Dilaga l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sul Monza dell'allievo Palladino. Ben cinque reti quelle nerazzurre: seconda tripletta stagione per Koopmainers e si aggiungono al tabellino anche Luis Muriel e Rasmus Højlund. Colpani e Petagna hanno reso meno amaro un ko, che comunque non macchia un grande percorso dei brianzoli al primo anno in massima serie. Vince 2-3 in extremis il Bologna di Thiago Motta su campo del Lecce.