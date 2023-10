Sassuolo-Bologna, Motta: “Chiediamo tre punti. Tifosi sognano l’Europa, i singoli…”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match contro il Sassuolo in programma al Mapei Stadium

⚽️

Il Bologna sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. La squadra emiliana si trova ottava a soli tre punti dal Napoli quarto e che occupa l'ultimo posto per arrivare in Champions League. Nel prossimo match i felsinei affronteranno al Mapei Stadium il Sassuolo di Dionisi. Alla vigilia del match ha rilasciato dichiarazioni Thiago Motta. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

TANTE ASPETTATIVE - "Tutto grazie al lavoro quotidiano di questi giocatori, li ho visti bene come sempre, molto bene".

ENTUSIASMO - "Se utilizzato bene va molto bene, noi lo utilizziamo come sempre, abbiamo fatto un grandissimo allenamento come sempre e andiamo avanti".

KARLSSON - "L'importante è che sia il sabato del Bologna, Karlsson fa parte del gruppo, vediamo, cercherà di contribuire vedremo chi parteciperà".

MIGLIORIE - "Si può migliorare in tutto, tutto bene fino ad oggi ma il nostro presente è migliorare in ogni aspetto di gioco".

ORSOLINI - "Non ne ho idea, è un giocatore fantastico, sono contento di avere Riccardo dalla nostra parte".

DE SILVESTRI - "È un esempio per gli altri, in questo momento sta sfruttando le opportunità che ha".

SASSUOLO - "Una squadra che ha vinto contro la Juventus e contro l'Inter, sono cambiati giocatori in mezzo al campo, gioca bene a calcio, si compatta e prova a limitare il gioco della squadra avversaria, in ripartenza può mettere in difficoltà non solo il Bologna, ma anche altre squadre sono andate in crisi contro di loro, dovremo fare il meglio possibile".

FREULER, AEBISCHER, SAELEMAKERS - "Freuler lo conosciamo tutti, in Italia ha fatto cose fantastiche gioca in nazionale, è arrivato in Inghilterra e ha giocato.. è un giocatore importante che sta migliorando come tutti gli altri. A Jesper si, chiediamo le stesse cose che chiediamo ad Alexis, ma ognuno ha la sua caratteristica e cerchiamo di metterli nella miglior condizione possibile".

EUROPA - "Tre punti. Chiediamo tre punti, io e il club chiediamo tre punti e non guardiamo oltre la prossima partita. Solo i tifosi possono sognare e parlare di Europa. Serve il lavoro, lavoro e lavoro di questi giocatori del loro 120% in allenamento e in partita da parte dei giocatori".

GARE RAVVICINATE - "Spero per tutti si, ma pensiamo al Sassuolo, la prossima. Prima la prossima".

SASSUOLO ALTI E BASSI - "Ogni partita è una partita diversa, anche la nostra con il Frosinone, si divide nel primo e secondo tempo.. dipende".

ZIRKZEE - "Sta bene, soffriamo tra virgolette insieme, perché facciamo un lavoro bello e compatto. Nel secondo tempo c'è stato anche il merito del Frosinone, non possiamo pensare di dominare una squadra così per tutta la gara, sono contento di quello che ho visto, come sempre possiamo migliorare".

SQUADRA AL TOP - "Questi ragazzi danno il 120% tutti giorni e riconoscere questo merito è importante, dalla mia parte anche sicuro, anche dalla vostra ogni tanto serve riconoscere questo merito di questi ragazzi. Io parlo per tutti i giorni voi per le partite, è chiaro. Dove potrà arrivare questa squadra si vedrà ma stanno dando il massimo e questo mi lascia molto soddisfatto quando vado a casa. Questo è fantastico da vedere".

MESSAGGIO A TIFOSI - "Nel calcio esistono due cose che non possono mancare per giocare: i giocatori, questi giocatori si impegnano tantissimo e per questo i nostri tifosi si possono impegnare; l'altro elemento sono i tifosi stessi perché per loro giochiamo. Abbiamo tutto per fare una buona prestazione, è il nostro obbligo di squadra per raggiungere quello che vogliamo raggiungere".

LAVORO - "No, vedo il vostro lavoro ma devo sottolineare quello che stanno facendo questi giocatori e mi sento in dovere di dirlo".

RAPPORTO UMANO - "Si, prima viene la persona, il rapporto di lavoro al di là del gioco, nel rapporto tra gli uomini ed è la base, ancora prima di schemi e tattiche che vengono dopo, per questo ringrazio questi giocatori pubblicamente. Loro mi danno una grandissima soddisfazione, si prendono la loro responsabilità e tutto il resto viene di conseguenza. Non è il mio Bologna, da quando sono arrivato avevo uomini fantastici che davano il 120% sempre e per questo abbiamo raggiunto quello che abbiamo raggiunto. Questo lavoro è la cosa più importante".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.