Salernitana-Sassuolo, Sabatini: “Non vinciamo? Mia responsabilità. Su Bonazzoli…”

Le dichiarazioni di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, al termine della gara tra i granata e il Sassuolo pareggiata 2-2

"C'è rammarico per non aver vinto questa cosi come altre partite, non riusciamo a vincere ed è anche mia responsabilità. Ho fatto un errore pensando che molti giocatori in arrivo trovassero una buona condizione velocemente. Oggi non posso rimproverare niente a nessuno, i ragazzi hanno messo tanto coraggio ed è una qualità importante, abbiamo creato tanto anche dopo il pareggio nonostante la loro traversa. Il Sassuolo è una squadra imbottita di nazionali, potevamo avere una certa sudditanza psicologica ma dobbiamo conservare per il futuro il coraggio messo oggi. Il fatto che non riusciamo a vincere è una responsabilità che devo assumermi, perché il presidente mi ha dato carta bianca a gennaio. Bonazzoli? In quella palla nel finale, Federico è un cecchino, invece non abbiamo fatto gol. Vincere sarebbe stata un'iniezione di fiducia e una ripartenza straordinaria ma dobbiamo prenderne atto. Non mi sembra manchi molto per vincere una gara, forse un po' di fortuna, ma bisogna saperla cogliere al volo. L'esito rimane difficile da sopportare ma non rinnegherò mai la mia squadra, né quando si vince né quando si perde".