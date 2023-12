Salernitana-Milan, le probabili formazioni: Inzaghi contro la sua ex. C’è Bennacer

Il Milan con i favori del pronostico scenderà in campo all'Arechi contro la Salernitana. Questa la preview e le probabili formazioni.

Allo stadio "Arechi" va in scena l'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A di questo venerdì sera tra Salernitana e Milan, in programma alle 20:45. Non una sfida qualunque per il tecnico granata Pippi Inzaghi che ha legato la sua carriera da calciatore al club rossonero.

La Salernitana sta vivendo un momento a dir poco complicato, con un ultimo posto in classifica che pesa parecchio. La gara contro il Milan non sembra la più adatta per rimettersi in carreggiata ma tra le mura amiche la compagine campana ha già stupito in questa stagione, andando a vincere contro la Lazio contro ogni pronostico. Reduce da tre sconfitte consecutive di cui l'ultima a Bergamo contro l'Atalanta per 4-1, Inzaghi ha bisogno di fare punti sperando che le squadre poco più avanti non allunghino troppo le distanze.

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite in campionato, con l'unico ko al Gewiss Stadium contro la già citata Atalanta. Contro il Monza, i rossoneri si sono imposti senza mai mettere la partita in discussione con un netto 3-0 che ha portato le firme di Reijnders, Simic e Okafor. Nonostante il gol all'esordio, il giovane difensore non dovrebbe partire da titolare con Kjaer dal primo minuto. A centrocampo, come preannunciato dal tecnico Pioli, dovrebbe prendere posto Bennacer, pronto a riprendersi un ruolo da protagonista nel suo Milan. In avanti tridente intoccabile, invece, composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Le probabili formazioni — SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20:30. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona DAZN, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.