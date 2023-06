Roma-Spezia, probabili formazioni: Mourinho lancia Bove e Belotti, ok Nzola

Atto finale del campionato di Serie A , trentottesima e ultima giornata. Tra i vari match in programma alle 21, all'Olimpico la Roma ospita lo Spezia . Gara carica di obiettivi tra due squadre che non hanno ancora raggiunto i loro rispettivi traguardi. I giallorossi, reduce dalla bruciante sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia , dovrà vincere per conquistare un posto europeo. I liguri riconcorrono invece la salvezza.

Zero vittorie nelle ultime cinque di campionato per la Roma, che ha perso contro il Siviglia alla "Puskas Arena" ai calci di rigore. La compagine di Mourinho dovrà quindi guadagnarsi un posto europeo attraverso il piazzamento in Serie A, dove attualmente è tutto in bilico. Sesto posto con 60 punti per la Roma, a +1 dalla Juventus e a -1 dall'Atalanta. Per blindare almeno l'Europa League, i giallorossi devono conquistare bottino pieno. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Karsdorp e Kumbulla. Tanti ballottaggi in ogni reparto. Abraham si contende un posto con Belotti, con l'ex Palermo avanti. Così come sono in quattro per tre maglie in avanti, ossia Pellegrini, Dybala, Solbakken ed El-Shaarawy.