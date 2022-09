Roma, Dybala titolare per sette gare consecutive. Non succedeva dai tempi di Palermo

Paulo Dybala e la Roma stanno costituendo un binomio vincente in questo nuovo ciclo della compagine capitolina almeno per quanto riguarda il campionato di Serie A.

Come evidenzia il Messaggero, l'argentino è sceso in campo dal primo minuto in tutte e sette le uscite dei giallorossi in questa nuova stagione. Questa continuità nel proprio impiego la "Joya" non la trovava dai tempi del Palermo, in particolare nella stagione 2014-2015. L'ex Juventus gode della totale fiducia del tecnico José Mourinho, pertanto tale numero è destinato ad aumentare.