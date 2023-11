Napoli, Pardo: “Mazzarri vittima del suo personaggio. Emblematica Inter-Verona….”

Momento difficile per il Napoli che dopo la sconfitta fatale contro l'Empoli ha deciso di esonerare Rudi Garcia. Come nuovo tecnico è stato scelto l'ex Walter Mazzarri nel tentativo di rialzare il morale. Intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, Pierluigi Pardo commenta il ritorno del mister sulla panchina dei partenopei a distanza di dieci anni dal suo addio: "Mazzarri è stato per anni vittima del personaggio creato con la sua cattiva gestione della comunicazione alla stampa e non solo. Ormai è diventato schiavo del personaggio creatosi a seguito di alcune dichiarazioni. Emblematica la partita tra Inter e Verona, quando scaricò le responsabilità del pareggio subito in rimonta al cattivo tempo".