Napoli-Milan 2-2: show al Maradona! bis Giroud, Politano e Raspadori salvano Garcia

Termina 2-2 il big match tra Napoli e Milanm valido per la decima giornata di Serie A. In gol Giroud, Raspadori e Politano.

Finisce pari al Maradona una partita piena di emozioni. Pronti e via problemi per Kalulu, costretto a lasciare spazio all'esordio assoluto di Marco Pellegrino. Quindi si scatena Giroud, doppietta per lui tra 22' e 31'. Cambia tutto nel secondo tempo: a inizio ripresa riapre tutto Politano, dunque il pari di Raspadori su punizione che beffa Maignan. Nella squadra di Stefano Pioli problemi anche per Pulisic. Nel finale, invece, rosso per Natan. Milan terzo a -3 dall'Inter capolista, Napoli quarto a quota 18 punti.