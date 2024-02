Napoli, l’annuncio del papà di Zielinski: “Andrà via, ma continuerà a giocare in A”

Sarà lontano da Napoli il futuro di Piotr Zielinski, sempre più vicino all'Inter. Il centrocampista polacco, che in azzurro ha maturato 26 presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa, non rinnoverà il contratto con il club campano e presto si accaserà in nerazzurro. A confermarlo ai taccuini di Polska Agencja Prasowa è Boguslaw Zielinski, papà del giocatore, a margine della premiazione del figlio come miglior calciatore della nazionale nel 2023: