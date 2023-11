Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Possiamo infastidire chiunque. Kovalenko? Questione…”

L'Empoli non teme i campi difficili. Dopo i tre punti in casa della Fiorentina, Andreazzoli vince anche a Napoli. Il suo pensiero post gara.

Impresa dell'Empoli al "Maradona". La compagine toscana è riuscita a portarsi a casa l'intera posta in palio battendo il Napoli con un gol fantastico realizzato da Kovalenko oltre il novantesimo. Fischi impietosi da parte del pubblico partenopeo indirizzati ai propri beniamini ed in particolare verso il tecnico Rudi Garcia, la cui panchina traballa ulteriormente. Grandissimo merito per questa vittoria anche al portiere Berisha, autore di alcuni interventi provvidenziali di cui uno alla stella napoletana Kvaratskhelia. Queste le dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport di mister Aurelio Andreazzoli: