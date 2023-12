Napoli, Cannavaro: “Contro la Juventus bisogno di spensieratezza. Gol su Youtube…”

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni sul club partenopeo e sulla prossima sfida

Il Napoli si prepara ad affrontare nel big match di giornata nonché anticipo, la Juventus di Allegri. Paolo Cannavaro , ex difensore del dei partenopei allenati da Mazzarri , ha parlato anche del suo indimenticabile gol ai bianconeri del 2006 durante l'intervista di oggi a Il Mattino:

"Credo che nella classifica dei gol più belli nelle sfide di Napoli e Juventus il primo posto sia ovviamente quello di Maradona su punizione, ma subito dopo c’è il mio in quella torrida serata di Coppa. Un gol che sogna ogni bambino tifoso del Napoli: rovesciata contro la Juve. Ancora oggi se lo ricordano tutti. All’epoca non c’erano i social, quindi c’è solo qualche video su YouTube. Vincemmo ai rigori, per tanti anni la definirono “la partita perfetta”".