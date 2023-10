Milan, polemica Salvini: “Calabria e Pobega…”, la risposta di Bastianelli

Il Milan di Stefano Pioli si trova attualmente primo in classifica. Vittoria in trasferta contro il Genoa con polemiche sul gol e il contemporaneo pareggio casalingo dell' Inter contro il Bologna , hanno proiettato i rossoneri primi solitari.

"Se sbagliamo gol già fatti, difficile vincere… E con la formazione del primo tempo, ancora più difficile. Calabria e Pobega… Forza Diavolo sempre". E' il testo del messaggio scritto la scorsa settimana dal Ministro Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, dopo il pareggio del Milan in quel di Dortmund. "Ognuno è libero di esprimere le sue opinioni e Salvini l'ha espressa da tifoso, non da Ministro - la replica a Salvini di Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega -. Poi al tempo stesso ci sono anche i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: il Milan lo scorso anno è arrivato in semifinale di Champions e quest'anno è primo in classifica. Pobega ha giocato entrambe le gare di Champions e i risultati sono sotto gli occhio di tutti, Tommaso sta disputando una stagione importante e s'è sempre fatto trovare pronto. Deve continuare su questa strada". Nel corso della 'Palermo Football Conference' - organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, Bastianelli ha poi aggiunto: "Nessuna polemica con Salvini. Sono spesso a San Siro a vedere le partite e mi farebbe piacere vederne una insieme a lui".