Milan, Gazidis non ha dubbi: “Siamo il club con maggiore potenzialità di crescita in Italia”

Sono le parole dell’amministratore delegato della società rossonera Ivan Gazidis che, durante un’intervista rilasciata a ESPN, si sofferma sui progetti pensati per il Milan ribadendo l’obiettivo di voler riportare il club ai fasti di un tempo. “C’è un potenziale enorme non del tutto sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale . Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita tra i top 5 campionati europei e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club” .

L’Ad del Milan si sbilancia poi su un paragone tra il calcio italiano e quello inglese “Gran parte del successo della Premier League è basato sulla visione globale del calcio, una sorta di internazionalizzazione. Questo mix di idee, questa diversità è stata una delle forza trainanti del suo successo. In Italia, non vediamo un così forte senso di unità, la sensazione è che i club siano concorrenti sul campo e partner commerciali al di fuori”.

Gazidis ha poi aggiunto: “Penso però che ci sia un cambiamento perché stanno accadendo due cose: un cambiamento nel tipo di proprietari, non solo stranieri ma anche italiani, che non pensano a se stessi solo come benefattori personali per un club, ma che lo vedono anche come azienda. Devi avere entrambe le visioni per avere un ambiente sano. L’altro è che all’aumentare delle entrate, aumentano anche le commissioni di trasferimento, i salari e i costi, e diventa meno praticabile ignorare il fatto che i club hanno interessi comuni. Quindi i club devono essere sulla stessa lunghezza onda. Penso che ne vedremo di più in Serie A, sul modello della Premier League”.

