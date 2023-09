Milan, Curva Sud dopo ko con l’Inter: “Due domande su come si prepara sta partita…”

Una batosta durissima da digerire. Uno dei derby più sentiti in Italia si è concluso nell'ultima giornata di Serie A ed ha visto prevalere lo strapotere dell' Inter nei confronti di un Milan quasi impotente, con la formazione di Simone Inzaghi che si è imposta con un netto 5-1. Aspro il comunicato degli ultras della Curva Sud di "San Siro", con una critica affatto velata sulla preparazione di mister Stefano Pioli:

"A te caro Milan, non è questione di perdere derby, ma di come si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!".