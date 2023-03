Lazio-Roma 1-0, Zaccagni regala il derby a Sarri. Espulsione per Ibanez, Mourinho ko

Ha veramente dell'incredibile il rapporto di Roger Ibanez con i derby capitolini. Il difensore brasiliano la scorso gennaio 2021 si era fidato di un'uscita del proprio portiere lasciando rimbalzare un pallone in realtà recuperato da Lazzari e servito per l'accorrente Immobile che aveva scaricato in rete. Nella gara d'andata, Ibanez si era avventurato in un pericoloso dribbling solitario in area di rigore, favorendo il contrasto di Pedro, abile a servire subito Felipe Anderson che lo ha ringraziato siglando il gol vittoria. Questa volta, l'ex Atalanta ha rimediato un doppio cartellino giallo nel primo tempo del derby, lasciando la sua Roma in inferiorità numerica per più della metà della gara. Inevitabilmente, il secondo tempo è stato a tinte biancocelesti, con il vantaggio della Lazio che è arrivato al 65'. Felipe Anderson è riuscito a far passare il pallone per Zaccagni, abile a sfuggire dalla marcatura di Zalewski ed a trafiggere Rui Patricio in uscita. La Roma aveva provato a reagire siglando apparentemente un immediato gol del pareggio con l'autorete di Casale, provocata da Smalling. Il difensore ex Manchester United, tuttavia, si trovava in posizione irregolare, con l'arbitro che ha annullato la rete al seguito del silent check.