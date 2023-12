Juventus, interesse per Patino: possibile trattativa con l’Arsenal per il talentino

La Juventus dopo il secondo posto in classifica si proietta nel calciomercato invernale per migliorare la rosa. I bianconeri proseguono nella propria ricerca di giovani talenti sul panorama calcistico europeo. E l'ultimo obiettivo, in ordine di tempo, porta nel Regno Unito. Secondo bianconeranews infatti Giuntoli e Manna potrebbero muoversi per Charlie Patino già a gennaio, con l'ottica di bruciare la concorrenza e di fargli fare le ossa in Italia per 6 mesi prima di valutarlo il prossimo anno per la prima squadra. Centrocampista centrale classe 2003 che ha nelle gambe qualità tecniche ed inserimenti, Patino è di proprietà dell'Arsenal ma attualmente in prestito allo Swansea. Col club gallese in questa stagione ha messo insieme un totale di 18 presenze con all'attivo 3 gol e 4 assist.