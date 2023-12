Juventus, Allegri: “Genoa scoglio, Kean out 1 mese. Inter favorita per lo scudetto”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa.

Archiviato l'importante successo contro il Napoli - decimo risultato utile consecutivo, la Juventus si prepara ad affrontare il Genoa al "Ferraris" con l'ambizione di sorpassare l'Inter, in attesa della sfida tra la Lazio e i nerazzurri. Un match, quello di domani sera, presentato in conferenza stampa dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

“Bisogna essere coscienti di che partita andremo ad affrontare visto che il Genoa in casa ha numeri importanti. Gilardino sta facendo un ottimo lavoro, troveremo anche tre ragazzi contro che sono cresciuti nella Juve come Dragusin, De Winter e Vogliacco. Sarà una partita diversa dalle precedenti”.

Su Rabiot: “L’obiettivo personale non conta niente, l’importante è l’obiettivo della squadra. Dopo queste quattro partite faremo delle valutazioni sui punti del girone d'andata. Rabiot sta bene, abbiamo deciso di fermare Kean per quel problema alla tibia che abbiamo portato avanti. Lui è stato bravo ad allenarsi e soffrire, ma ora è arrivato il momento di fermarlo per 3-4 settimane per risolvere. Non c’è De Sciglio che l’anno prossimo sarà vicino al rientro, torna Weah”.

Sulla classifica: "Quest'estate era difficile immaginare una classifica del genere però la Juventus è partita sapendo dei propri limiti lavorando molto sul costruire una squadra. Lo siamo diventati ma manca ancora molto e mancano 4 partite alla fine del girone di andata. Io credo che bisogna andare con i piedi per terra e avere equilibrio perché nel calcio il risultato che va male cambia la visione del futuro e a noi non deve succedere perché comunque anche quei momenti vanno gestiti. Sarebbe bello non averli e bisogna fare di tutto per non averli. Bisogna pensare a domani che sarà uno scoglio molto grosso e importante da superare, cercheremo di fare più punti possibili da qui al girone di andata che sicuramente ci consentirebbe di vedere le cose in modo diverso. Soprattutto per uno dei primi quattro posti perché questo fa parte del nostro percorso".

Sull'Inter: "Sappiamo che l'Inter è la favorita, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. L'ha detto anche il presidente Zhang che l'obiettivo è la seconda stella. Noi abbiamo iniziato un percorso quest'anno, ci sono giocatori che stanno facendo bene e sono molto contento, ma noi dobbiamo lavorare per migliorarci senza accontentarci. Il campionato è un percorso da giocare con serenità ed equilibrio perché poi ci sono da gestire anche dei momenti in cui vengono le cose difficili, noi dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a lavorare e soprattutto non accontentarci".

Sulla trasferta di Genova: "No il risultato perfetto sarebbe 3-0 così si soffre di meno, poi va bene anche 1-0. In casa del Genoa si è sempre fatto fatica, mi ricordo una volta che dopo 20 minuti neanche ci eravamo messi in campo ed eravamo sotto 3-0. Dobbiamo metterci al loro ritmo e poi mettere in campo le nostre qualità".

Sul futuro: "Addio in caso di scudetto? Innanzitutto non sono stanco, non ho fatto il dirigente perché la Juve ha avuto e ha ottimi dirigenti. Per ottenere i risultati serve un'ottima società e questo non è mai mancato nei cento anni di proprietà Agnelli. Noi abbiamo fatto un percorso di crescita e dobbiamo continuare a migliorare con l'obiettivo principale che è quello di tornare a giocare la Champions. Obiettivo che non abbiamo mancato l'anno scorso".

