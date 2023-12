Genoa-Empoli, Andreazzoli: “Sassuolo? Potevamo vincere. Maldini, Destro, Baldanzi…”

Le dichiarazioni alla vigilia di Empoli-Genoa di Aurelio Andreazzoli, tecnico azzurro. Match valido per il quattordicesimo turno di Serie A con calcio d'inizio sabato alle ore 15.00

Mediagol ⚽️

Travolto dal tornado Domenico Berardi, l'Empoli riparte dalla buona prestazione offensiva offerta contro il Sassuolo, preparandosi ad affrontare un avversario altrettanto ostico come il Genoa, voglioso di riscattarsi dopo aver perso l'ultimo match nei minuti finali proprio come gli azzurri. Queste le dichiarazioni alla vigilia del tecnico dei toscani, Aurelio Andreazzoli, intervenuto in sala stampa:

"Ci saranno trentamila persone, è una squadra che sente la spinta e tradurla. Affronteremo queste difficoltà, lì sono esaltate. Ci sono state cose che mi sono piaciute, secondo me il Sassuolo non ha meritato di vincere come ha detto Dionisi. Potevamo vincerla anche noi, la partita è stata sempre aperta e molto bella. Era nelle aspettative che ci dessimo battaglia. Dispiace perché riesci finalmente a fare tre gol e perdi, però rianalizzando la gara i commenti positivi si accentuano".

Sullo stadio - "Marassi è uno splendore. La gradinata Nord poi è particolare ma non diciamo niente di nuovo. Ho ricordi molto piacevoli, sono stato bene nel breve periodo in cui sono stato là".

Crescita dell'Empoli - "Per quanto ci riguarda dobbiamo fare scintille di qui alla fine, dobbiamo tirare fuori tutto il possibile. Non solo noi, ma anche l'ambiente che ci ha sempre sostenuto anche domenica scorsa. Siamo coscienti che dobbiamo fare fatica e che non dobbiamo abbatterci per un risultato negativo. Lavoriamo per crescere, abbiamo bisogno di alcuni dettagli. Dobbiamo cercare di portare dalla nostra parte più episodi possibile e cercare di dipendere unicamente da noi".

Su Marin -"Abbiamo ampia scelta, dobbiamo andare dietro anche alle caratteristiche. A me Marin piace molto, soprattutto come persona. Ha caratteristiche che devono sposarsi con quelle dei suoi compagni".

Tra indisponibili e rientri - "Maldini è più avanti di Destro, ma hanno avuto entrambi problemi da risolvere. Non gravissimi ma che non permettevano un utilizzo sicuro. Ora abbiamo meno problemi di scelta, i ruoli sono quasi tutti doppi. Dobbiamo recuperare Baldanzi, poi saremo a posto. Guarino non sarà tra i convocati perché ha avuto un problema muscolare ieri. La strada è metterli in piedi e utilizzarli al meglio delle proprie forze".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.