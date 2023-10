Fiorentina-Empoli, probabili formazioni: dubbio Baldanzi, Parisi e Bonaventura dal 1′

Il derby toscano è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Artemio Franchi": out Biraghi, pronto Cambiaghi in caso di forfait da parte di Baldanzi.

La nona giornata del campionato di Serie A si concluderà con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Alle ore 20:45 i Viola ospiteranno gli uomini di Aurelio Andreazzoli fra le mura dello Stadio "Artemio Franchi" con l'obiettivo di ottenere l'intera posta in palio. La squadra di Vincenzo Italiano, impegnata giovedì in Conference League contro il Cukaricki, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali ha battuto al "Maradona" il Napoli per 3-1. E vincendo questa sera aggancerebbe al terzo posto la Juventus a quota venti punti.

Sono diciassette, infatti, i punti conquistati fin qui dalla Fiorentina, frutto di cinque successi, due pareggi ed un pareggio. Diciotto i gol siglati in otto giornate, undici le reti messe a segno. Occupa, invece, il diciotto posto l'Empoli a quota quattro punti. Uno score frutto di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. La dirigenza toscana ha già cambiato guida tecnica, con l'esonero di Paolo Zanetti ed il ritorno sulla panchina azzurra di Andreazzoli. Un solo gol siglato fin qui, quello di Baldanzi che ha regalato i tre punti all'Empoli contro la Salernitana, sedici i gol subiti.

Al cospetto della squadra allenata da Vincenzo Italiano, Andreazzoli dovrà rinunciare ad Ismajili in difesa, al suo posto Walukiewicz a fianco di Luperto. Torna a disposizione Caprile, pronto ad insidiare la titolarità di Berisha, che resta al momento in pole. Restano da valutare, infine, le condizioni di Baldanzi, uscito acciaccato martedì dalla gara con l'Italia U21 e con una caviglia dolorante. C'è pessimismo circa il suo recupero, tuttavia il trequartista proverà a recuperare per tempo. In caso di forfait insieme a Caputo dovrebbero trovare spazio Cancellieri e Cambiaghi, anche se non è da escludere l’impiego di Gyasi. Italiano, invece, dovrà fare a meno di Biraghi e Mina, oltre ai lungodegenti Castrovilli e Dodò. Ritorna, invece, Christensen.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi/Cambiaghi; Caputo, Cancellieri. Allenatore: Andreazzoli.

DOVE VEDERE FIORENTINA-EMPOLI IN TV — La sfida Fiorentina-Empoli sarà trasmessa sia su DAZN, sia su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). La gara sarà visibilie anche in diretta streaming su Skygo e Now.