Empoli-Udinese, Sottil: “Mi aspetto qualcosa in più, Samardzic ed esonero…”

L'Udinese sta attraversando un periodo complicato. La società dei Pozzo si trova attualmente quart'ultima in classifica con ancora zero vittorie all'attivo. Nel prossimo turno di campionato i friulani sfideranno l'Empoli in quello che si preannuncia uno scontro salvezza essendo che i toscani si trovano penultimi a quota due punti. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Andrea Sottil. Di seguito le dichiarazioni: