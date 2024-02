Empoli, Nicola: “Fiorentina? Gara sentita, proveremo a metterli in difficoltà”

Le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, alla vigilia del derby contro la Fiorentina.

⚽️ 17 febbraio - 14:43

Manca sempre meno a Empoli-Fiorentina, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2023/24, in programma allo stadio Castellani domani, domenica 18 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 15:00. Gli azzurri cercano l’ennesimo risultato utile consecutivo per allontanarsi sempre più dalle zone calde della classifica. Dal canto loro, i viola sono alla ricerca di punti per continuare a sperare in un posto nelle prossime competizioni europee. A presentare l'impegno in programma domani pomeriggio è il tecnico Davide Nicola, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Sono a conoscenza che la partita è sentita dal punto di vista emotivo, sicuramente in questo ambiente a me interessa la partita di domani. Io sono concentrato sul nostro percorso, le partite sono tutte sentite vorrei che fosse così per tutti".

Sulla partita con la Salernitana: "La partita con la Salernitana è già passata, esiste solo l'oggi. Oggi sono consapevole che il lavoro e l'attenzione sono importanti per una partita così stimolante. Per me conta solo la Fiorentina".

Sulla preparazione in vista del match contro la Fiorentina: "Stiamo procedendo per priorità, affrontiamo un avversario che ci dice di essere abili nelle due fasi. Dobbiamo cambiare modo di difenderci e attaccare, affrontiamo una squadra forte vicina alla zona Europa. Ogni squadra ha qualità e ha lati in cui si possono mettere in difficoltà. Queste domande mi piacerebbero a fine partita, dirle adesso significherebbe mazziarsi da soli".

Sulla Fiorentina: "Noi giochiamo contro la Fiorentina e ciò ci ha permesso di concentrarci su di loro. Sono nelle prime posizioni per tanti numeri, sono molto capaci negli attacchi laterali, sono primi nei tagli dentro e fuori, sanno anche ripartire. Hanno un ottimo palleggio e uno stile di gioco particolare, è una squadra che un gioco posizionale importante e molte qualità. Abbiamo cercato di capire quali potessero essere eventuali punti deboli, abbiamo lavorato più di noi prima di tutto".

Su Fazzini: "Fazzini era abituato a un altro minutaggio ma con me ha sempre giocato ed è un titolare. Di lui mi fido ciecamente, lui ha una mentalità non comune per un giocatore così giovane. Se trattassi Fazzini come un giocatore che subentra sconfesserei me stesso, per me è un giocatore importante".

