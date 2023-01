Cremonese-Inter, probabili formazioni: Lautaro-Dzeko dal 1′, Ballardini con Okereke

Cremonese-Inter è in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Giovanni Zini"

A caccia del riscatto. Alle ore 18:00, allo Stadio "Giovanni Zini", l'Inter sfiderà gli uomini di Davide Ballardini nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Una gara che la compagine nerazzurra giocherà con un unico obiettivo: tornare a vincere dopo la sconfitta contro l'Ascoli. Fanalino di coda, la Cremonese ha conquistato fin qui otto punti, frutto di otto pareggi ed undici sconfitte. Nessuna vittoria ottenuta in campionato, con i padroni di casa reduci dal pareggio di Bologna. La Cremonese, inoltre, non ha mai battuto in casa la formazione meneghina.

Per l'occasione, Inzaghi non potrà contare sull'intero organico a disposizione: il tecnico dovrà rinunciare a Brozovic, indisponibile, e agli squalificati Skriniar e Barella. In difesa Darmian è in vantaggio su De Vrij, mentre a sinistra dovrebbe giocare dal primo minuto Gosens. In mediana ballottaggio tra Gagliardini e Asllani. In avanti, fiducia a Dzeko, che farà coppia con Lautaro Martinez. Lukaku, infatti, partirà dalla panchina.

Ballardini, invece, dovrà fare a meno di Pickel. Recupera - invece - Dessers, anche se dovrebbe partire dalla panchina. In difesa Bianchetti e Vasquez si contendono un posto. In mezzo al campo dovrebbe esordire dal primo minuto l'ultimo acquisto Benassi. In attacco, spazio con ogni probabilità alla coppia Ciofani-Okereke.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Okereke. All.: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Gagliardini, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All.: Simone Inzaghi.

Cremonese-Inter sarà trasmessa in esclusiva streaming su Dazn. La partita sarà visibile in tv anche sul canale 214 di Sky, per gli abbonati a Dazn e al satellite, attivando Zona Dazn.