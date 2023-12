Cagliari-Sassuolo, probabili formazioni: Prati dal 1′, Dionisi senza Berardi

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT . Alle ore 20:45, all'Unipol Domus, il Cagliari ospiterà il Sassuolo di Alessio Dionisi , con i padroni di casa che cercheranno un successo prezioso in chiave salvezza, per dare continuità anche ai recenti risultati ottenuti in casa: 4-3 contro Frosinone , 2-1 ai danni del Genoa e 1-1 con il Monza . L'ultimo precedente in Sardegna tra le due formazioni risale alla stagione 2021/2022. Era il 16 aprile e i rossoblù - in piena zona retrocessione - vinsero per 1-0 grazie alla rete di Alessandro Deiola .

DOVE VEDERE CAGLIARI-SASSUOLO IN TV

La partita tra Cagliari e Sassuolo verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN, sul canale 214 del satellite, sia su Sky sui canali Sky Arena (204) e Sky Sport (251). Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google. Inoltre, per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.