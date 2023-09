Cagliari-Milan, Ranieri: “Diavolo ha campioni. Nandez forza della natura, Luvumbo…”

Sconfitta in casa per il Cagliari contro il Milan, che dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Luvumbo, ha ribaltato la partita vincendola 1-3. Rossoneri momentanemente in testa a quindici punti ma con una partita in più dell'Inter. Sardi ultimi visto la prima vittoria in campionato dell'Empoli. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa Claudio Ranieri. Di seguito le dichiarazioni: