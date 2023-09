Bologna-Empoli, Andreazzoli: “Abbiamo fatto preoccupare l’Inter. Caputo disponibile”

"Mi aspettavo che la squadra tornasse compatta in poco tempo. Poi come ho già detto hanno fatto anche di più, però ero moderatamente certo. Sono stati più bravi di ciò che ci aspettavamo, come ricerca delle richieste. Questo è un fatto da sottolineare perché le richieste sono state molte e sono stati bravi a esaudirle". Lo ha detto Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, il quale in sala stampa ha presentato l'impegno di Bologna al "Dall'Ara" valido per la settima giornata di Serie A.