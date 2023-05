Sassuolo, stagione finita in anticipo per Laurientè: condizioni e tempi di recupero

Il Sassuolo dovrà fare a meno di una pedina importante per gli ultimi tre match di Serie A . Come comunicato dai canali ufficiali del club neroverde, Armand Laurientè si è sottoposto nelle giornata di ieri ad un'operazione di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale.

Con la salvezza già ipotecata, la compagine di Alessio Dionisi può dormire sonni tranquilli. Motivo per cui l'attaccante 24enne ha scelto questo periodo per sottoporsi all'intervento. Sette gol siglati quest'anno per Laurientè in ventotto presenze, felice scoperta dei dirigenti emiliani.