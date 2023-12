Sassuolo-Roma, Dionisi: “Espulsione ha cambiato partita. Mourinho e Laurientè…”

“La partita è cambiata quando siamo rimasti in 10, senza dimenticare che hanno fatto gol con un autogol e su un rigore discutibile. Non siamo stati fortunati sugli episodi. L’espulsione, però, è giusta. Per questo posso dire che è un gran peccato: quando ripartivamo potevamo essere pericolosi e, fossimo rimasti in 11, avrei sostituito anche qualche giocatore offensivo che aveva finito la benzina. Siamo 19esimi per falli commessi in Serie A, quindi se c’è una squadra che conosce il fair play quella è proprio la nostra. Mourinho? Le sue sono parole sbagliate. Volevamo giocare di più, ma è ovvio che quando fai scelte su determinati giocatori puoi perdere un po’ di qualità. Sapevamo che concedendo palla alla Roma avremmo dovuto abbassare i nostri esterni, ma potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. I giocatori vanno accompagnati: Laurienté non riesce a esprimersi per il potenziale che ha ma lo tirerà senza dubbio fuori: si allena benissimo in settimana. A centrocampo non siamo gente da gamba, ma abbiamo altre qualità e per questo dobbiamo essere ordinati e non provare a essere giocatori da contrasto”.