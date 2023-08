Sassuolo, Dionisi: “Ho grande entusiasmo. Ripartiamo con tanti giovani e stimoli”

Parola ad Alessio Dionisi . L'allenatore del Sassuolo - ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" - ha parlato delle sue sensazioni in vista del prossimo campionato di Serie A , il terzo per l'ex Empoli e Venezia tra le altre, sulla panchina neroverde. Di seguito, le sue parole:

"Che emerga l’esperienza accumulata nelle altre due. Io lo considero comunque un primo anno perché ripartiamo con tanti giovani e nuovi stimoli. Ho grande entusiasmo e sono orgoglioso di essere ancora qui. Preoccupato? Preoccupato no, ma consapevole che ci sarà un percorso da fare sapendo che il punto di partenza non è il punto di arrivo della scorsa stagione. Magari tra qualche mese saremo migliori del passato, ma potrà accadere solo grazie al lavoro e alla disponibilità di tutti. Sa cosa ha di speciale il Sassuolo? Che ragiona sul breve, sul medio e sul lungo periodo. E questo vale anche per i giovani che inseriamo: alcuni saranno utili nel breve, ossia nel girone d’andata; altri nel medio, ossia il ritorno; e altri nel lungo periodo, ovvero l’anno prossimo. Ma tutti hanno qualità importanti".